تخريج دفعة جديدة من كلية التعليم المستمر في جامعة النيل

احتفلت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، بتخرج دفعة مميزة من برامج الأنشطة الصيفية للشباب، التي نظمتها كلية التعليم المستمر بالجامعة.

جاء ذلك بحضور ثابت سوباشيتش، سفير دولة البوسنة والهرسك لدى مصر، وحضور أيضاً سكرتير أول سفارة كوت ديفوار، والسكرتير الثالث لسفارة الجمهورية العربية السورية بالقاهرة، وعمرو إبراهيم عبد الرحمن الأتربي، نائب رئيس جامعة بدر للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد الفحام، رئيس نقابة المهندسين بالجيزة، والدكتور يحيى محمود حسن الساعي، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية الاستشارية.

تعزيز مهارات الطلاب في جامعة النيل الأهلية

وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميدة كلية التعلم المستمر في جامعة النيل، أن المعسكر الصيفي للشباب تضمن مجموعة متنوعة من البرامج التي ركزت على الذكاء الاصطناعي، البرمجة، الروبوتات، بناء الشخصية، مهارات ريادة الأعمال، وبرنامج اللغة الإنجليزية المتماشي مع المعيار الأوروبي للغات، واستفاد من هذه البرامج أكثر من 200 طالب تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية تعزيز المهارات الشخصية والحياتية للشباب من خلال برامج تعليمية ترفيهية مبتكرة.

وأوضحت الدكتورة نيفين عبد الخالق، أن الهدف الرئيسي لكلية التعليم المستمر هو تقديم برامج للتطوير المهني والشخصي، لا تقتصر على الشباب فحسب، بل تمتد لتشمل جميع أفراد الأسرة، واستعرضت مجموعة واسعة من البرامج المتاحة في الكلية لمختلف الفئات العمرية، بما في ذلك برامج تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، الشبكات، التقييم والمتابعة، تدريب المدرسين، والإدارة الرياضية، مؤكدة أن البرامج التي تقدمها الكلية متاحة بطرق متنوعة، سواء وجهاً لوجه أو عبر الإنترنت، مما يتيح للجميع فرصة التعلم بمرونة واستفادة قصوى من البرامج المقدمة.

جدير بالذكر أن كلية التعليم المستمر في جامعة النيل الأهلية تعتبر تجربة مجتمعية جديدة تقدمها الجامعة من خلال البرامج المختلفة لكافة الفئات النوعية وفي مختلف المجالات حيث تقدم الكلية كورسات تعليمية متقدمة في مجال الموارد البشرية والهندسة ومهارات التسويق والإعلام والترجمة وكورسات للطلاب وأولياء الأمور وغيرها من البرامج التي من شأنها خدمة المجتمع.