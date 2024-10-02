رسالة حماسية من عضو البرلمان الألماني لخريجي الجامعة الألمانية الدولية

وجه ميشائيل مولر عضو البرلمان الألماني ورئيس مدينة برلين السابق وهو أحد أبرز أعضار البرلمان المعنيين بالتعليم والثقافة، رسالة ودية لخريجي طلاب الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفال الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة بتخريج دفعة جديدة بحضور الدكتور أشرف منصور الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية GIU ويوليوس جورج لوي رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور سليم عبدالناظر رئيس الجامعة والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى من الجانبين المصري والألماني.

ونبه عضو البرلمان الألماني ورئيس مدينة برلين السابق بأن ألمانيا ومصر تتمتعان بعلاقات جيدة منذ فترة طويلة.



وأشار عضو البرلمان الألماني ورئيس مدينة برلين السابق إلى أنه على مستوى الجامعات، تعد الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة أفضل نموذج على التعاون الناجح، فهنا تعمل الجامعات الألمانية والهيئة الألمانية للتبادل العلمي وجامعة مصرية يداً بيد لتقديم التعليم الأفضل والأكثر تميزًا، لذلك أود أن أؤكد على مدى أهمية مواصلة العمل من أجل ترسيخ علاقات جيدة بين ألمانيا ومصر في مجال البحث العلمي والتبادل الثقافي المكثف.

رسالة إلى خريجي الجامعة الألمانية الدولية

ودعا عضو البرلمان الألماني ورئيس مدينة برلين السابق للمشاركة بفاعلية في هذا التعاون الثقافي، من خلال استخدام التعليم والمعرفة لتعزيز العلاقات بين بلدينا، لنكون سفراء للسلام والتفاهم والتعاون، انطلقوا في طريقكم، ولكن لا تنسوا أبداً الروابط والقيم التي اكتسبتموها خلال دراستكم، فنحن نعيش في عالم تسوده العولمة حيث التعاون والتفاهم بين الثقافات والأمم المختلفة أمر بالغ الأهمية.

وتابع قائلا إنه وفي الأوقات العصيبة مثل تلك التي نمر بها اليوم، والتي نقرأها في العناوين الرئيسية من توترات سياسية ونزاعات، تزداد أهمية بناء الجسور،.كما يزداد احتياجنا إلى السعي إلى الحوار والتفاهم المتبادل.

وأوضح عضو البرلمان الألماني ورئيس مدينة برلين السابق أن مثل هذه الأوقات هي التي تُظهر أن التعليم والتبادل الثقافي والتعاون العلمي، لا يقتصر على الأهداف الأكاديمية أو الاقتصادية فحسب، بل يمكن أن يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل.



وأعرب عضو البرلمان الألماني ورئيس مدينة برلين السابق عن سعادته الكبيرة بالتواجد في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن حفل تخرج الطلاب اليوم لا يمثل نهاية فصل أكاديمي مكثف فحسب، وإنما يمثل أيضًا بداية رحلة مثيرة نحو المستقبل، فقد حققتم جميعاً إنجازات عظيمة، وأثمر عملكم الجاد والتزامكم ومثابرتكم عن نجاحكم ووصولكم لهذا اليوم، ولهذا تستحقون كل التقدير والثناء.

وتابع قائلا: "في لحظات الفرح والفخر هذه، أود أن أشارككم بعض الأفكار الملهمة، لقد قمتم باختيار جامعة معروفة بتميزها في التدريس والبحث العلمي، حيث تُعد الجامعة الألمانية الدولية GIU واحدة من أنجح المؤسسات التعليمية الألمانية العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم، وقد حظيتم بميزة التعلُّم على أيدي نخبة من أفضل الأساتذة والمحاضرين، الذين قدموا لكم المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير".

وتوجه مولر بشكل خاص إلى الخريجات والخريجين، فأنتم جزء من هذا المسعى العالمي، فالعالم بحاجة إلى أشخاص مثلكم، أشخاص يتحملون المسؤولية، ولديهم الشجاعة لتجاوز الخلافات ومستعدون للدفاع عن عالم أكثر عدلاً وسلاماً، فأنتم لم تكتسبوا خلال فترة دراستكم المعرفة المتخصصة فحسب، بل تعلمتم أيضاً التفكير النقدي والانفتاح الذهني وفهم العلاقات المعقدة المتبادلة، والآن عليكم استخدام هذه المهارات لبناء الجسور، بين الأمم والثقافات والأفكار، فكل لقاء وكل تعاون وكل حوار هو خطوة صغيرة نحو مستقبل أفضل.

وأشار مولر إلى أنه يريد أن يذكر الخريجين بأن لديهم القدرة على تحقيق أشياء عظيمة، فقد اكتسبتم المهارات والعلم اللازم للنجاح في حياتكم وإحداث تغيير إيجابي في العالم، ولكنني أريد أيضًا أن أؤكد أن النجاح لا يتحقق فقط من خلال العمل الجاد والمعرفة والتصميم، وإنما يتطلب أيضًا التعاطف والتفهم لحياة الآخرين الذين قد لا يكونون ناجحين مثلكم.

وتابع قائلا: "أعزائي الخريجات والخريجين، تابعوا أحلامكم وأهدافكم بشغف وتصميم، كونوا مستعدين للمخاطرة والتعلم من أخطائكم، وكونوا منفتحين على الأفكار ووجهات النظر الجديدة، وقبل كل شيء، كونوا فخورين بما حققتموه" .