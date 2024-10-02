سكالوني يُعلن قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة راقصو التانجو لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا، ضمن تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية يومي 11 أكتوبر و16 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة التي أعلنها سكالوني عودة النجم ليونيل ميسي بعدما غاب عن معسكر سبتمبر، وذلك بعد إصابته في نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا.

قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي (مارسيليا)، خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، والتر بينيتيز (أيندهوفن).

خط الدفاع: نويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، ليوناردو باليردي (مارسيليا)، جيرمان بيزيلا (ريفر بليت)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، ماركوس أكونيا (ريفر بليت)، نيكولاس تاليافيكيو (ليون).

وسط الملعب: لياندرو باريديس (روما)، أليكسيس ماك أليست (ليفربول)، رودريجو دي باول (أتلتيكو مدريد)، إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، إنزو فيرنانديز (تشيلسي)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، تياجو ألمادا (بوتافوجو).

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس)، نيكو باز (كومو)، باولو ديبالا (روما)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، فالانتين كاربوني (مارسيليا).