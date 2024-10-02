"بيئة مستدامة لبداية جديدة" حملة توعية بمدارس قنا

بدأ جهاز شئون البيئة بقنا، حملة التوعية البيئية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم و الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا بعنوان "بيئة مستدامة لبداية جديدة"، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان .

وتم اليوم تنفيذ أولى الندوات بمدينة قنا مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بحضور الكيمائية ريهام انور الغزالى مدير الإدارة العامة للبيئة بمحافظة قنا ،المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية و الاعلام البيئي بجهاز شئون البيئة بقنا ، و المهندسة منى محمد دردير باحث بيئى، ومصطفى حمزة رئيس قسم التنمية المستدامة بإدارة قنا التعليمية، عبير حمدى زايد مدير مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات ،واستهدفت الندوة 75 طالبة. ‎‎

وأدارت حوار الندوة الاستاذ مصطفى حمزة رئيس قسم التنمية المستدامة، بإدارة قنا التعليمية، مقدمه الشكر لجميع المشاركين في الندوة من جهاز شئون البيئة بقنا و الادارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا ، فيما قدمت الاستاذة عبير حمدى زايد مدير مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات الشكر للجهات الشريكة و حث الطالبات على الاستفادة من موضوع الندوة فى الحفاظ على البيئة و اتباع السلوكيات الإيجابية و نشر الوعى للزملاء بالمدرسة و الأسرة بالمنزل.

موضحا المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية و الاعلام البيئي بجهاز شئون البيئة بقنا تعريف حملة التوعية بيئة مستدامة لبداية جديدة فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان حيث تشمل العديد من الموضوعات البيئية لثقافة الإنسان و سلوكايته الإيجابية فى الحفاظ على الماء و الهواء و التربة و المسطحات الخضراء و ترشيد الاستهلاك و الحد من استخدام البلاستيك و إعادة تدوير المخلفات و الملتقيات الزراعية و انتاج الطاقة النظيفة منها و التخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية و الخطرة ، حيث تناول فى اولى الندوات بالشكل المبسط التعريف مفاهيم البيئة و التنمية المستدامة والمشاكل البيئية واسبابها ، الحفاظ على الموارد المائية و ترشيد استهلاك الماء و الحد من استخدام البلاستيك و البدائل.

فيما حاضر بالندوة الكميائية ريهام انور الغزالى مدير الإدارة العامة للبيئة بمحافظة قنا عن التعريف المخلفات و طرق التخلص الآمن منها من إعادة التدوير و كيفية التخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية و كيفية إعادة تدوير المتبقيات الزراعية من انتاج الطاقة و غاز البيوجاز ، و توضيح إنشاء وحدة البيوجاز بمنطقة المشروعات بالغابة للتخلص الآمن من مخلفات المواشى و مصنع الألبان نموذج نجاح محافظة قنا من إعادة تدوير ، أيضا مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة ، و تناولت حث الطالبات على دورهم فى مبادرة قنا نظيفة خضراء و اتباع السلوكيات الإيجابية اتجاه البيئة .