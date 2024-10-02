"بيئة مستدامة لبداية جديدة" حملة توعية بمدارس قنا
بدأ جهاز شئون البيئة بقنا، حملة التوعية البيئية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم و الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا بعنوان "بيئة مستدامة لبداية جديدة"، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان .
وتم اليوم تنفيذ أولى الندوات بمدينة قنا مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بحضور الكيمائية ريهام انور الغزالى مدير الإدارة العامة للبيئة بمحافظة قنا ،المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية و الاعلام البيئي بجهاز شئون البيئة بقنا ، و المهندسة منى محمد دردير باحث بيئى، ومصطفى حمزة رئيس قسم التنمية المستدامة بإدارة قنا التعليمية، عبير حمدى زايد مدير مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات ،واستهدفت الندوة 75 طالبة.
وأدارت حوار الندوة الاستاذ مصطفى حمزة رئيس قسم التنمية المستدامة، بإدارة قنا التعليمية، مقدمه الشكر لجميع المشاركين في الندوة من جهاز شئون البيئة بقنا و الادارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا ، فيما قدمت الاستاذة عبير حمدى زايد مدير مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات الشكر للجهات الشريكة و حث الطالبات على الاستفادة من موضوع الندوة فى الحفاظ على البيئة و اتباع السلوكيات الإيجابية و نشر الوعى للزملاء بالمدرسة و الأسرة بالمنزل.
موضحا المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية و الاعلام البيئي بجهاز شئون البيئة بقنا تعريف حملة التوعية بيئة مستدامة لبداية جديدة فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان حيث تشمل العديد من الموضوعات البيئية لثقافة الإنسان و سلوكايته الإيجابية فى الحفاظ على الماء و الهواء و التربة و المسطحات الخضراء و ترشيد الاستهلاك و الحد من استخدام البلاستيك و إعادة تدوير المخلفات و الملتقيات الزراعية و انتاج الطاقة النظيفة منها و التخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية و الخطرة ، حيث تناول فى اولى الندوات بالشكل المبسط التعريف مفاهيم البيئة و التنمية المستدامة والمشاكل البيئية واسبابها ، الحفاظ على الموارد المائية و ترشيد استهلاك الماء و الحد من استخدام البلاستيك و البدائل.
فيما حاضر بالندوة الكميائية ريهام انور الغزالى مدير الإدارة العامة للبيئة بمحافظة قنا عن التعريف المخلفات و طرق التخلص الآمن منها من إعادة التدوير و كيفية التخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية و كيفية إعادة تدوير المتبقيات الزراعية من انتاج الطاقة و غاز البيوجاز ، و توضيح إنشاء وحدة البيوجاز بمنطقة المشروعات بالغابة للتخلص الآمن من مخلفات المواشى و مصنع الألبان نموذج نجاح محافظة قنا من إعادة تدوير ، أيضا مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة ، و تناولت حث الطالبات على دورهم فى مبادرة قنا نظيفة خضراء و اتباع السلوكيات الإيجابية اتجاه البيئة .