محافظ المنيا يوزع الدفعة الأولى من عقود القروض الجديدة للشباب

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء ، بتوزيع 33 عقدا من عقود الدفعة الأولى من القرض الجديد، بقيمة 30 ألف جنيه، إضافة إلى عقد قرض لجمعية أهلية بقيمة 150 ألف جنيه لدعم 15 خريجًا.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة لتمكين الشباب ، وتوفير التمويل اللازم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة ، وأكد المحافظ ، أن الدولة المصرية تتجه نحو توسيع تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تشجيع الشباب على دخول مجال العمل الحر، وتحفيزهم على الابتكار وإقامة مشروعات مستقرة توفر فرص عمل لهم ولغيرهم.

لافتا ، إلى أن المحافظة نظمت خلال الشهرين الماضيين ملتقيين لتوظيف الشباب، بالإضافة ، إلى تنويع الجهات المانحة للقروض الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح للشباب خيارات أوسع للإستفادة وتأسيس مشروعات تتناسب مع احتياجات السوق، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

وأشار المحافظ ، إلى أن هذه القروض تمثل بداية لإنطلاق مشروعات كبيرة ، تسهم في تحقيق طموحات الشباب والمساهمة في مسيرة التنمية بالمحافظة، متمنياً للحاصلين على القروض النجاح والتوفيق في مشروعاتهم.

من جانبه، أوضح محمد حسين، رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين، أن الجهاز تأسس عام 2004 بهدف الحد من مشكلة البطالة ، التي تواجه أبناء المحافظة، ونجح منذ إنشائه في توفير 10,682 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، من خلال الإقراض، مؤكدا ، سعى المحافظة لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من البطالة ، حضر الفعالية اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد، ومحمد حسين، رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.