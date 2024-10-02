مصر الخير وQNB يدعمان شبكات المياه الصالحة للشرب في الشرقية

أجرى عدد من المسؤولين في كل من QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومؤسسة مصر الخير جولة تفقدية لأعمال مد وتنفيذ شبكات المياه الصالحة للشرب بطول 3100 متر بقريتي كفر المدينة وهانون بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي سيتفيد منها حوالي 4,880 شخص.

وقال الاستاذ محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB (ش.م.م): إن البنك يحرص على المشاركة في كافة المبادرات التي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين، لا سيما تلك التي تتعلق بتطوير الخدمات اليومية المقدمة لهم، تماشياً مع استراتيجية العمل المجتمعي لديه وتوجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، قالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، ان هذه ليست المرة الأولى للتعاون بين مؤسسة مصر الخير وQNB حيث تم تنفيذ العديد من الخدمات التنموية والصحية من قبل، معربة عن سعادتها باستمرار هذا التعاون المثمر.

وفي هذا الإطار، شددت على أهمية الدور الذي يقوم به البنك في تمويل المشاريع المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب في عدد من المناطق النائية في محافظة الشرقية، مُعربة عن أملها في تواصل الجهود المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة.