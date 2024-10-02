فوز محمود حسين برئاسة لجنة الشباب والرياضة وخروج حازم إمام

أسفرت انتخابات لجان الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن فوز الدكتور محمود حسين، برئاسة اللجنة بالتزكية للمرة الخامسة على التوالي، بينما شهدت خروج حازم إمام من التشكيل الجديد.

وأسفرت الانتخابات عن فوز النائب سامر التلاوى وكيل أول اللجنة، والنائب محمد لبيب وكيل ثان، كما فاز النائب نشأت فؤاد عباس، بأمانة سر اللجنة بالتزكية بدلا من حازم إمام.

ودعا المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لإجراء انتخابات اللجان النوعية، مؤكدا عدم تلقى أى اعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، ووافق المجلس على تشكيلها، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.