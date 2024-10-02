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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

الصورة الأولى من تحضيرات مسلسل غادة عبد الرازق في دراما رمضان 2025

بوابة الوفد الإلكترونية

تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2025، بقصة جديدة تحمس جمهورها الذي ينتظر انتاجاتها الدرامية كل عام .

 

أتت التحضيرات مع مؤلف المسلسل محمد سليمان عبدالمالك، والمخرجة نادين خان، والمقرر تصويره خلال الفترة المقبلة والإعلان عن باقي الأبطال.

 

ولم يظهر للنور حتى الآن إسم المسلسل لكن ظهور المؤلف الشهير محمد سليمان عبد الملك أشعل حماس الجمهور الذين توقعوا بقصة خارج التوقعات خاصة ان اختيارات غادة الدرامية دائما ماتكون خارج المعتاد.

 

 

شاركت غادة عبد الرازق في الموسم الرمضاني الماضي من خلال “صيد العقارب” التي جسدت فيه شخصية د. عايدة تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن

 

 

 

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