مدير تعليم أبوتشت يكرم مريم الموهوبة في مجال الرسم وإسلام لحسن خلقه

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا اليوم الاربعاء 2 اكتوير الجاري بمكتبة الطالبة مريم ايمن يوسف بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة لتميزها في مجال الرسم بحضور عمر السمان رئيس مجلس الامناء والمهندس احمد جهلان وكيل الإدارة واحمد فندي مدير التعليم الإبتدائي واسعد المحرزي مدير الشؤؤن المالية والإدارية ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ومنصور اللحياوي رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي وعديل أبادير مسؤول المشاركة المجتمعية وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا التي تقضي بتكريم المتميزين والموهوبين في شتي المجالات والانشطة التعليمية .

من جانبه أعرب قاصد عن خالص تهانيه بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد مقدما التهنئة للطالبة المكرمه وأسرتها وإدارة المدرسة وقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارة على رعايتهم وتشجيعهم للطالبة مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا باكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين في كافة المواد الدراسية والأنشطة التعليمية والمخترعين والمبتكرين وصقل مهاراتهم.

وتطويرها في كافة التخصصات وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم كما شمل التكريم الطالب اسلام محمد عبدالرازق بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الشقيفي للتعليم الأساسي لحسن خلقه واحترامه لمعلمه.

وشدد مدير عام الإدارة علي ضرورة ان يتحلي الطالب بالاخلاق الحميدة خاصة في تعامله مع معلمه لان المعلمين يؤدون دوراً اساسيّاً في تشكيل شخصيّة الطالب ومسار حياته وذلك من خلال نقل المعارف المتنوّعة له وغرس الأخلاق الحميدة بداخله.

كما قدمت الطالبة مريم بورتريه من أعمالها الفنية لمدير عام الإدارة كما اعربت أسرة الطالبين عن خالص سعادتهم البالغة بهذا التكريم موجهين شكرهم لمدير عام الإدارة على هذه اللفتة الطيبة متمنين مزيدًا من التقدم والازدهار للمنظومة التعليمية بأبوتشت.

قاصد يوجه بتفعيل مجموعات التقوية والدعم المدرسي ويكرم عدداً من العاملين بمدارس ابوتشت

وجه المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم بتفعيل مجموعات التقوية والدعم المدرسي خلال تفقده انتظام الدراسة والانضباط الإداري بعدد من مدارس إدارة أبوتشت تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

بدأ مدير عام الإدارة جولته التفقدية بمتابعة مدرسة تيجة الابتدائية ثم واصل جولته بتفقد مدرسة العوامر الغربية الابتدائية واختتم جولته بتفقد مدرسة العوامر الغربية الإعدادية.

تابع مدير عام الإدارة انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال وجحرات الانشطة والمعامل والمكتبة المدرسية للاطمئنان على انتظام التلاميذ داخل الفصول أثناء اليوم الدراسي والوقوف علي مستوي تحصيلهم للمادة العلمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

ووجه المدير العام بتفعيل مجموعات التقوية والدعم المدرسي والاهتمام بالطلبه الضعاف ورفع مستواهم العلمي وتقديم الدعم الكافي لهم وتنفيذ خطط علاجية للتغلب علي هذه الصعوبات وتحفيزهم وتشجيعهم علي المشاركة الفعالة في الحصص والانشطة التعليمية كما تابع مدير عام الإدارة السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وسجل زيارات الموجهين للمواد الدراسية والأنشطة التربوية وسجل 5 سلوك.

كرم قاصد خلال جولته مدير مدرسة العوامر الغربية الابتدائية ومعلم بالمدرسة ومدير مدرسة العوامر الغربية الإعدادية وعامل مجلس أمناء علي جهودهم المبذولة في خدمة العملية التعليمية وتفانيهم في أداء مهام عملهم رافق مدير عام الإدارة خلال جولته احمد فندي مدير التعليم الإبتدائي وحسين عبدالحكم مسؤول الأمن وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام.