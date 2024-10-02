بسمة وهبة تكشف لأول مرة تفاصيل مرضها النادر على الهواء

عادت الإعلامية بسمة وهبة ، لتقديم برنامجها "90دقيقة"، المذاع على قناة المحور، وذلك بعد غياب طويل امتد لأشهر.

كشفت بسمة وهبة لأول مرة تفاصيل مرضها النادر والذي منعها من الظهور إعلاميًا خلال الفترة الماضية.

وقالت بسمة وهبة، خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، "فيالحقيقة كان عندي مشاكل في معدتي من 20 سنة في المعدة، وكنت في إجازة الفترة الماضية، كنت في رحلة مرض طويلة مليئة بالأشواك بحكي علشان متفقدوش الأمل في حاجة، بقالي 20 سنة عندي حالة نادرة لما كنت بتعب كنت بسأل مين أفضل دولة في العالم لعلاج حالتي".

وتابعت "حالتي كانت شائكة وصعبة وبدور إني ألاقي حل ليا، أنا لفيت العالم روحت لندن وألمانيا وفرنسا وأمريكا ومحدش كان عارف يعالجني".

واستطردت "فيه دولة من الدول خافوا يدخلوا الأمعاء لأن كل ما يدخلوا يحصل نزيف، بعدها روحت أمريكا وقال لازم تدخل غرفة عمليات عشت في كابوس وجالي نزيف وغيبوبة".

وواصلت: "الكلام ده كان قبل كورونا بعد ما رجعت مصر قولتله أنا تعبانة وجالي أعراض جديدة، فقالي الدنيا مقفولة علشان كورونا وبعدها اختفي، ذهبت لدكتورة في ألمانيا وهناك عرفت أنه شالي المعدة وسايب حتة صغيرة أعيش عليها".

وأكملت "بعدها نزلت في وزني بشكل كبير، واستمر الألم بعد حصل عندي مؤخرًا تضخم بشكل غير طبيعي وكان الحل جنبي وقدرت أوصل لدكتور مصري قدر يحل المشكلة ويقدر يدخل إلى آخر الأمعاء دون نزيف".