رئيس جامعة طنطا يلتقي الطلاب الوافدين ويستمع إلى مقترحاتهم

أجرى الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا جولة تفقدية لمتابعة أعمال انتظام الدراسة بكلية الطب جامعة طنطا، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هويدا اسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور لؤى الاحول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعدد من مديري المستشفيات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

خلال جولته حرص الدكتور محمد حسين القائم رئيس الجامعة على تقديم التهنئة للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن كلية الطب من أعرق الكليات بالجامعة بما تملكه من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة على أعلى درجة من الكفاءة، داعيا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها لهم الكلية والجامعة، خاصةً الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان" التي تعمل الجامعة على تنفيذ كافة أنشطتها وتحرص على مشاركة جميع الطلاب بها لتحقيق أعلى درجات الاستفادة.

أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب انتظام الدراسة بالكلية منذ اليوم الأول، وفقاً للجداول الدراسية المعلنة مسبقا للطلاب، واتخاذ الكلية كافة الاستعدادات والتجهيزات وانهاء أعمال الصيانة وإعلان الجداول وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل لتوفير البيئة الملائمة للطلاب، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفاعليات والأنشطة لاستقبال الطلاب الجدد لمساعدتهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية منذ اليوم الأول.

كما التقى القائم رئيس الجامعة خلال جولته بعدد من الطلاب الوافدين، بمقر برنامج التعليم الدولي بالكلية، وتابع مستوى الخدمات المقدمة لهم، موجها بتوفير أعلى درجات الرعاية للطلاب الوافدين وانهاء كافة إجراءاتهم في أسرع وقت، وتوفير الدعم النفسي اللازم لهم من خلال مراكز الدعم النفسي بالكلية، كما تفقد امتحانات الدراسات العليا بالكلية للدبلومات والماجستير والدكتوراه، واطمأن على سير العمل بلجان الامتحانات وتهيئة أجواء ملائمة للطلاب لإنهاء اختباراتهم بسهولة ويسر.