التفاصيل الكاملة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة

شهدت إجراءات استخراج تراخيص البناء في مصر تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث سعت الحكومة إلى تبسيط هذه الإجراءات بهدف تحفيز قطاع التشييد والبناء وتسهيل الأمور على المواطنين الراغبين في بناء مساكنهم أو مشاريعهم الخاصة وذلك بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.

أبرز التغييرات في نظام تراخيص البناء

تضمنت التعديلات الجديدة على إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية عدة خطوات واضحة تهدف إلى تسريع العملية وتقليل الزمن المستغرق للحصول على الرخص بتقليص عدد الخطوات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط.

خطوات استخراج ترخيص البناء

تقديم الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية من مهندس معتمد.

جمع المستندات المطلوبة، مثل صورة من بطاقة الرقم القومي، وكروكي الموقع، ونسخة من عقد الملكية.

تقديم الطلب إلكترونيًا أو عن طريق زيارة المركز التكنولوجي المختص.

الرفع المساحي: يتم إجراء الرفع المساحي من خلال إحدى الجهات المساحية بعد دفع الرسوم المقررة وتستغرق هذه العملية 15 يومًا.

بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية، يتم إصدار بيان صلاحية الموقع وتسليمه للمواطن من 5 أيام إلى 20 يومًا.

يتم فحص الطلب والتأكد من اكتمال المستندات.

يتم التأكد من مطابقة التصميمات الهندسية للاشتراطات البنائية والتخطيطية.

إصدار الترخيص

الفترة الزمنية لاستخراج التراخيص: 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين و 40 يوم عمل في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

في حالة اكتمال الشروط، يتم إصدار الترخيص خلال المدة المحددة.

يتم تسليم الترخيص للمواطن إلكترونيًا أو عن طريق زيارة المركز التكنولوجي.

المستندات المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي.

كروكي الموقع.

نسخة من عقد الملكية.

الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية.

أي مستندات أخرى يطلبها المركز التكنولوجي.

نصائح هامة

يجب الاستعانة بمهندس معتمد لإعداد التصميمات الهندسية مع تقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية، بالإضافة إلى وثيقة التأمين إذا كانت مطلوبة.

التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول ، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.

التأكد من اكتمال المستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب، لتجنب التأخير.

يمكنك متابعة طلبك إلكترونيًا أو عن طريق زيارة المركز التكنولوجي.

بعد تحديد الرسوم، يقوم المواطن بدفعها، ويتم استلام الترخيص خلال 48 ساعة من تاريخ السداد.