مخالفات البناء 2024.. حالات رفض طلبات التصالح

مخالفات البناء 2024.. يسعى الكثير من المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء الموعد المحدد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء 2024، حيث يوافق الموعد الأخير للتصالح في مخالفات البناء، يوم 4 نوفمبر المقبل.

حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

عند حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

عند عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.

في حالة التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء

المباني التي تخالف شروط السلامة وتشكل خطرًا على سلامة وحياة السكان.

في المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، وذلك بهدف الحفاظ على التراث والهوية الثقافية.

عند تحويل الجراجات لاستخدامات أخرى غير المخصصة لها.

أي بناء يقع على الأراضي المحمية وفقًا لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.

خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024

الدخول على بوابة خدمات المحليات من هنا

إنشاء حساب على الموقع لإتمام خطوات التصالح.

الضغط على خدمة التصالح في مخالفات البناء.

يجب الاستعلام عن حالة الطلب المقدم.

أخيرًا استكمال الخطوات لإتمام التصالح على مخالفات البناء.