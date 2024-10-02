الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

تكثيف أعمال المرافق بالامتداد الجنوبي للقاهرة الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، الاعمال الجارية ( الطرق / المرافق ) بمتنفس ومستقبل مدينة القاهرة الجديدة (الامتداد الجنوبي)  بمساحة  تقارب  (16 ألف فدان) تقريباً.

 

 يقع الامتداد الجنوبي للمدينة جنوب طريق العين السخنة ويعتبر إمتداد ومتنفس جديد للمدينة.

 

و قد تم تخطيط تلك المنطقة ( الامتداد الجنوبي ) بشكل يضمن  استيعاب  كافة الانشطة ( سكنى– خدمى – تجارى - ترفيهي ).

 

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس الجهاز على القائمين علي الاعمال من (مسؤولي الجهاز ومسؤولي الشركات) بضرورة تكثيف  الجهود للإنتهاء منها فى التوقيتات المحدد له و طبقا للمعايير و الاشتراطات الفنية القياسية أملا في جذب العديد من النشاطات الاستثمارية بالمنطقة.

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