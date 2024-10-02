تكثيف أعمال المرافق بالامتداد الجنوبي للقاهرة الجديدة

تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، الاعمال الجارية ( الطرق / المرافق ) بمتنفس ومستقبل مدينة القاهرة الجديدة (الامتداد الجنوبي) بمساحة تقارب (16 ألف فدان) تقريباً.

يقع الامتداد الجنوبي للمدينة جنوب طريق العين السخنة ويعتبر إمتداد ومتنفس جديد للمدينة.

و قد تم تخطيط تلك المنطقة ( الامتداد الجنوبي ) بشكل يضمن استيعاب كافة الانشطة ( سكنى– خدمى – تجارى - ترفيهي ).

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس الجهاز على القائمين علي الاعمال من (مسؤولي الجهاز ومسؤولي الشركات) بضرورة تكثيف الجهود للإنتهاء منها فى التوقيتات المحدد له و طبقا للمعايير و الاشتراطات الفنية القياسية أملا في جذب العديد من النشاطات الاستثمارية بالمنطقة.