الجهود الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية في شهر سبتمبر

كشف التقرير الشهري للأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، عن إطلاق 35 قافلة دعوية وتوعوية إلى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة الحدودية والنائية، نفذ من خلالها وعاظ الأزهر وواعظاته نحو 25500 لقاء بالمساجد، إضافة إلى 10614 خطبة جمعة، و3604 ندوة وأمسية دينية، ضمن خطة التوعية العامة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج الدعوية للوعاظ والواعظات بما يحقِّق دور الأزهر ورسالته الدعوية والتوعوية.

وقال الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الخطة استهدفت تنفيذ مجموعة من الأنشطة الدعوية في عدد من الأماكن، أبرزها: مراكز الشباب، وقصور الثقافة، ودور الرعاية الاجتماعية، والشركات، ومراكز الشرطة وأقسامها، ومعسكرات الأمن المركزي، والسجون؛ حيث تم عقد نحو (15706) لقاء متنوعًا، مضيفًا أن هذه اللقاءات استهدفت التركيز على القضايا المطروحة على الساحة والتي تشغل بال الفئات الجماهيرية المتنوعة وتتعلَّق بواقعهم، ومنها: الحفاظ على النفس الإنسانية، والتأكيد على أهمية التكافل المجتمعي، وضرورة الحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية.

أضاف الجندي أن خطة التوعية العامة، تأتي ضمن استراتيجية المجمع السنوية ورؤيته في مجال الدعوة، والتركيز على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على اختلاف فئاته وتنوع ثقافاته؛ وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تلامس واقع هذا الجمهور وتشكل جزءًا مهمًّا في حياتهم، حيث أطلق المجمع حملتين توعويتين: «كأنه معك» بمناسبة المولد النبوي الشريف، «أولو العلم» بمناسبة العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن المجمع نفذ (5350) لقاء ضمن برنامج التأصيل الأخلاقي، و(4650) ضمن برنامج المنبر الثابت بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية.

أوضح الأمين العام أن الخطة تضمنت الاهتمام بالمرأة المصرية حيث نفذ الوعاظ والواعظات نحو (4176) لقاء، حيث ركزت هذه اللقاءات على أهمية دور المرأة في بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله، وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة التي تحصنهم فكريًا من الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة، والتواصل مع السيدات بشكل فعّال من خلال مناقشة العديد من القضايا المهمة، والرد على أسئلتهن واستفساراتهن المختلفة بصورة سهلة مبسطة، وتنمية القيم الأخلاقية والمجتمعية لديهن، وبث الأمل في نفوسهن.