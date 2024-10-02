جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية شاملة بقرية ترسا

نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم ومؤسسة حياة كريمة، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض، وكلية التربية للطفولة المبكرة، قافلة شاملة لخدمة أهالي قرية ترسا والقرى المجاورة لها وذلك تحت رعاية الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة الشيماء أحمد وكيل كلية طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

بحضور الدكتور أحمد جمال نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، و محمد علي طه مدير إدارة المؤتمرات والندوات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك في تنفيذ القافلة الدكتورة نيفين شعبان مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم، وذلك اليوم الأربعاء بالوحدة الصحية بقرية ترسا مركز سنورس.

الكشف الطبي

صرّح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 1025 حالة من أهالي قرية ترسا والقرى المجاورة لها، حيث تم الكشف على 73 حالة أسنان و280 حالة باطنة و213 أطفال و223 حالة جلدية، والرمد 236 حالة.

وأضاف أن كلية التمريض شاركت خلال القافلة بندوة بعنوان: "كيفية الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى الأطفال"؛ وحاضر فيها الدكتور عمرو شعبان المدرس بكلية التمريض، حيث تناول موضوع فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، الذي يعدّ مرضًا شائعًا جدًا عند الأطفال، ويحدث نتيجة نقص عدد خلايا الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي الناتج عن نقص الحديد، الذي ينتج عنه بعض الأعراض كشحوب الوجه والتعب العام وسرعة ضربات القلب، وللوقاية منه يجب اتّباع نظام غذائي جيد غني بالحديد، مثل (وجبات الكبدة، العسل الأسود، الخضراوات الداكنة، اللحوم الحمراء)…

هذا بجانب المكملات الغذائية التي تحتوي على عنصر الحديد، ويفضل أخذها مع فيتامين سي؛ وذلك لسرعة امتصاص الحديد، مثل (عصير الليمون والبرتقال والفروالة).

وأضاف أن كلية التربية للطفولة المبكرة شاركت بمحاضرة بعنوان: "كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة"، وحاضرت فيها الدكتورة شيماء فكري المدرس بكلية التربية للطفولة المبكرة، وتناولت تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة وأنواع الإعاقات، مثل الإعاقة السمعية والبصرية والإعاقة الحركية والإعاقة العقلية.

كما تم الحديث عن فن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعامل معهم بشكل إيجابي ومراعاة احتياجاتهم النفسية والاستماع لهم وتقديم النصائح لتعليم الأطفال طرق التعامل الصحيحة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من عدم السخرية والاندماج معهم وتجنب أوجاعهم، وتم تقديم نصائح للأمهات عن كيفية تربية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وزرع الأمل واستشارات الأطباء المتخصصين.

وأشار إلى أن مؤسسة حياة كريمة شاركت بندوة تعريفية عن الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، حاضرت فيها الدكتورة نجلاء رشاد من مديرية الطب البيطري، وتناولت الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، مثل مرض إنفلونزا الطيور ومرض السعار الذي يُنقل من الكلاب للإنسان بواسطة العض، وأيضًا مرض طاعون المقترات الصغيرة الذي يصيب الأغنام والماعز.

وفي نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم ومؤسسة حياة كريمة على الجهود المبذولة في القافلة.

IMG-20241002-WA0131

IMG-20241002-WA0132

IMG-20241002-WA0130

IMG-20241002-WA0129

IMG-20241002-WA0125

IMG-20241002-WA0126