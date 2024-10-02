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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

غزل المحلة ضيفًا على شباب الأهلي بدوري الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 ، اليوم الأربعاء مع ضيفه غزل المحلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الجمهورية للشباب.
 

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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر


يدخل فريق شباب الأهلي مباراة اليوم وهو يبحث عن فوزه الثالث على التوالي؛ ليواصل انطلاقته المميزة في مسابقة الدوري، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية.

وفاز فريق أهلي 2005 في المباراة الأولى على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف، وفي المباراة الثانية خارج ملعبه على القناة بثلاثية نظيفة، ليجمع في رصيده 6 نقاط، مسجلًا 5 أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمود سمير مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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