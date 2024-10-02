حصاد أنشطة "استصلاح الأراضي" خلال شهر سبتمبر 2024

منع تعديات وتطهير المساقى

أكد د طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي أنه تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يكثف قيادات القطاع من التواجد الميداني مع المزارعين لحل مشاكلهم على أرض الواقع كما يكثف من الندوات الإرشادية وكذلك التعامل الفوري مع التعديات على الأراضى الزراعية.

قطاع استصلاح الأراضي

وأضاف "صلاح" أن قطاع استصلاح الأراضي اصدره تقريرا يتضمن انشطته

خلال شهر سبتمبر الماضي في مجالات منع التعديات على الأراضى الزراعية وتطوير الجمعيات الزراعية والحملات الإرشادية والأنشطة التعاونية وتقنين وضع المنتفعين وكذلك منظومة الاسمدة وتطهير المساقى والمراوي على النحو التالي

اولاً التعديات:

الحفاظ على رقم صفر تعديات وذلك من خلال تنفيذ ازالات فى المهد ومنع التعدى وبيانها كالاتى :

ازالة تعدي في المهد تقدر ب 202 حالة بحوالي 2 فدان و 8 قراريط

ثانياً الارشاد:

عقد 24 ندوة ارشاديه بموضوعات مختلفة ومن ضمن موضوع النداوات:

- ندوة ارشادية بواحة سيوة عن سوسة النخيل

- ندوة ارشادية عن كيفية التعامل مع مياه الرى والاستفادة القصوى من كل قطرة مياه

- ندوة ارشادية عن العمليات الزراعية لمحصول القمح من بداية الزراعة وحتى الحصاد

ثالثاً تطوير الجمعيات :

تطوير عدد 46 جمعية بالمراقبات المختلفه من اجمالي عدد 57 جمعيه (مرحله اولي ) باماكن مختلفة بنسبه تنفيذ 80%

رابعاً تطهير المساقى و المصارف: تطهير المساقى والمصارف الخاصه بطول177850 متر بتنفيذ كامل الخطه عن الموسم الصيفي 2024 بمناطق مختلفة.

خامساً الاسمدة:

حيث بلغ رصيد اول المدة 12841 طن و 85 كيلو جرام

المورد خلال المدة 144506 طن و 40 كيلو جرام

الرصيد الاجمالى 157348طن و 2 كيلو جرام والتي تم توزيعها علي المزارعيين والمنتفعين في الاراضي الجديده عن طريق عدد (576)جمعيه اراضي استصلاح ومستصلحه.



سادساً أنشطه تعاونية :

إشهار عدد (2)جمعيه أراضي مستصلحه جديده لسيناء .

ـ تم عقد عدد (52) جمعيه عموميه عاديه مابين جمعيات مركزيه وجمعيات مشتركه وجمعيات محليه للأراضي المستصلحه .

سابعا لجان بحث مخالفات الخريجين والمنتفعين:

عقد عدد (30 )جلسه بحث مخالفات المنتفعين وتقنيين الأوضاع برئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدوله وذلك بمراقبات بنجر السكر ومطروح وطيبه وكفر الشيخ واسيوط وسوهاج.