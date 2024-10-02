إصابة مسن في حريق منزل بالإسماعيلية

أصيب مسن اثر سقوطه من أعلي سطح المنزل بسبب حريق منزله بالإسماعيلية، تم نقله لمستشفي القصاصين لتلقي العلاج.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بعقار مكون من دور بمركز ابو صوير عزبة الوراورة بجوار المدرسة.

أسفر الحادث عن إصابة محمد سليم محمد، 55، مقيم بعزبة الوراورة، اشتباة كسر بالقدم اليسرى - سحجات و كدمات بالجسم، نتيجة السقوط من اعلى سطح المنزل اثناء الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.