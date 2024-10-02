نقيب الأطباء يفتتح المقر الجديد لمشروع علاج اتحاد المهن الطبية

افتتح نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية أسامة عبد الحي، المقر الجديد المخصص لمشروع العلاج، داخل المقر الرئيسي لاتحاد المهن الطبية بجاردن سيتى، الذي تم تنفيذه خلال أسبوعين؛ لتسهيل عملية الاشتراك والتجديد وتوفير سبل الراحة للأعضاء الراغبين فى الاشتراك بالمشروع.

ودعا عبد الحي، الأعضاء من النقابات المهنية أعضاء الاتحاد ( الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الصيادلة - الأطباء البيطريين) وأسرهم، للاشتراك بالمشروع باعتباره مظلة تأمينية طبية تكافلية بين الأعضاء.

حضر الافتتاح أمين عام الإتحاد، محمد علاء الدين، والأمين العام المساعد للاتحاد أمين صندوق نقابة الأطباء د. أبو بكر القاضى، وعضو مجلس الاتحاد أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي.

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