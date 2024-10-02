الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

عدم الانجاب وخلافات مادية .. شاب وسيدة تخلصا من حياتهما بطوخ

بوابة الوفد الإلكترونية

 شهدت إحدى قرى طوخ بمحافظة القليوبية، واقعتين منفصلتين ، حيث تخلص شاب من نفسه  بتناول حبة الغلة ، وتخلصت فتاة من حياتهما  بشنق نفسها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين.

عدم الانجاب وخلافات مالية " .. شاب وسيدة  تخلصا من حياتهما بطوخ

وتلقي مدير امن القليوبية اخطارا من مركز طوخ  بورود بلاغ عن قيام   شاب وفتاة بالتخلص من حياتهما في  واقعتيين مختلفتين   احداهما بشنق بنفسها ، والاخر بتناول حبة الغلة،  انتقلت الاجهزة المعنية ، تم نقل الجثتين الي مشرحة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين.

واوضحت  التحريات الاولي ان الفتاة تدعي “شادية ”ومتزوجه وكانت تمر بظروف بظروف نفسية سيئة لعدم قدرتها علي الانجاب، فخنقت نفسها بحبل داخل غرفتها والواقعة الاخري لشاب  يعمل  مع زوج اختة فى"محمصة" بالفيوم  حصل اختلاف بينهما فتناول حبة الغلة ولقي مصرعه في الحال.

حبس المتهم بمحاولة التحرش بسيدة بالشروق 

وفي واقعة منفصلة ،  أمرت نيابة الشروق، بحبس سائق سيارة ميكروباص 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة محاولة التحرش بسيدة، ما اضطرها إلى القفز من السيارة، وإصابتها بكسر في القدم وجروح.

وكان قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة ، تلقى اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى").

وبالانتقال والفحص تبين أنها حال استقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها  فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هربًا بالمركبة وبداخلها حقيبتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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