الهلال يعود لرقم آسيوي غائب منذ 19 شهر

تمكن الهلال السعودي من تحقيق فوز كبير على الشرطة العراقي بنتيجة 5-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليحافظ الحارس ياسين بونو على نظافة شباكه لأول مرة منذ مارس الماضي.

وكانت آخر مرة خرج فيها الهلال بشباك نظيفة في مباراة قارية عندما فاز على الاتحاد 2-0 في ربع نهائي النسخة السابقة من البطولة في 12 مارس 2023 على ملعب الجوهرة المشعة.

منذ ذلك الحين، استقبل الهلال 5 أهداف في مباراتيه ضد العين الإماراتي، كما تلقى هدفًا في فوزه 3-1 على الريان القطري في الجولة الأولى من النسخة الحالية.

جدير بالذكر أن الهلال يمتلك رقماً قياسياً في عدد المباريات التي حافظ فيها على نظافة شباكه في نسخة واحدة من البطولة، حيث خرج دون استقبال أهداف في 6 مباريات في النسخة الماضية، وهو نفس الرقم الذي حققه في نسخة 2019 التي توج خلالها باللقب.