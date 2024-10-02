وكيل زراعة الغربية يتفقد عمل الإدارات بالمراكز والمدن

قام اليوم الاربعاء الدكتور ناجح فوزى وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، يرافقة المهندس فخرى باز مديرعام الإدارة العامة للارشاد الزراعى ، والمهندس محمد الحصاوى مديرادارة المكافحة الحقلية ، والاستاذ ابراهيم علوش متابع الادارة العامة للتعاون الزراعى ، بالمرور على الادارة الزراعية ببسيون .

وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظامه بالإدارة والجمعيات الزراعية وتم مراجعة سجل الحالات الخاصة وكذا مراجعة اعمال حماية الأراضى وتم عمل جاشنى على عملية صرف الأسمدة، وتم جرد المخازن والخزينة ومطابقة رصيد المخازن بالرصيد المنصرف للجمعية الزراعية بالمنظومة ، فضلا عن اتمام عمليات الحصر بكل دقة ، كما تم التأكيد على تحديث قواعد البيانات استعددا للموسم الشتوى 2025/2024. وشدد فوزى على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين وتوفر مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة ومبيدات في منافذ الإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية .

كما قام بالمرور على جمعيات نجريج وابوحمر وميت شريف ووجه العاملين بالجمعيات الزراعية، بالاستعداد والجاهزية الكاملة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية من قش الارز والسمسم وغيره وتحرير المحاضر للمخالفين والتواجد الميداني الدائم بالحقول لرصد اي نقاط حرق، وتوعية المزارعين للإستفادة من قش الأرز بعمل كومات علف أو كومات سمادية.

وفى ذات السياق تم تفقد مشروعات المجلس الزراعي ببسيون والمحاصيل القائمة (بنجرالسكر والفاصوليا)، ومتابعة بداية حصاد الارز، وجنى القطن، ومتابعة اعمال التطهير للمروى والمساقى والمصارف ، كما أكدا وكيل زراعة الغربية ، على التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين فضلا عن تكثيف الدور الإرشادي ، لتوعية المزارعين ، وتقديم الدعم الفني للنهوض بالمحاصيل الشتوية، ومجابهة التغيرات المناخية عن طريق التوصيات الفنية التى يقدمها مركز البحوث الزراعية والانتشار على مستوى كافة الحقول والمزارع .

وأكد وكيل زراعة الغربية على التواجد على مدار الساعة للسادة مفتشى حماية الأراضى لرصد أي مخالفات اوتعديات على الأراضى الزراعية ، والإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد مشيرا إلى المتابعه المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات ، وأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين.