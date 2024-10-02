أسرة ضحية فتوح: الحديث حول الديه سابق لأوانه ونحن قبلنا العزاء ولم نتصالح

خلال تلقيهم العزاء من اللاعب

تلقت أسرة السيد أحمد الشبكي، فرد الأمن ضحية دهس اللاعب أحمد فتوح، العزاء من اللاعب، في منزلهم بمحافظة الإسكندرية.

وحضر العزاء مع اللاعب محاميه أشرف عبدالعزيز، وأحمد يحيى وكيل لاعبي نادي الزمالك، وقدم اعتذارا للأسرة عن ما حدث منه.

وأفاد أحد أفراد الأسرة، لـ"الوفد"، أن فتوح حاول الاعتذار للأسرة وأكد أن الحادث تم بطريق الخطأ وأنه لم ير الضحية، وفوجئ به، ولم يتوقع وجوده في هذا المكان.

وأكدت الأسرة أن أي حديث حول الدية، سابق لأوانه، وأنزلم يتم التصالح، نحن قبلنا العزاء ولم نتصالح بعد، وسوف نتصالح في الوقت الذي نراه مناسبا، بعد أن تقرر الأسرة وفي مقدمتهم والدته، وزوجته وابنتيه.