أمر قاضي المعارضات بالقليوبية ، بتجديد حبس المتهم بقتل طفلته ، 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، كما شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، واقعة بشعة كان ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، قتلها والدها بعد تعديه عليها بالضرب والتعذيب حتى الموت للهوها خارج المنزل، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كانت بتلعب في الشارع .. تجديد حبس المتهم بقتل طفلته بالخصوص

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية ، اخطارا من قسم شرطة قسم الخصوص بورود بلاغ بوفاة طفلة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع طفلة تدعى حنين. م، طالبة بالصف السادس الابتدائي، وتبلغ من العمر 11 عاما.

وبالفحص تبين وجود جثة الطفلة داخل شقة كانت تعيش فيها بصحبة والديها بدائرة القسم وبها آثار تعذيب وحروق.

وتبين من التحريات والبحث أن وراء ارتكاب الواقعة والدها ويدعى محمد. ع، تباع وأنه قتلها للهوها خارج المنزل، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

مخلوش فيه حته سليمة .. قرار جديد بشأن المتهمين بقتل سائق توك توك بشبرا الخيمة

كما امرت جهات التحقيق بتجديد حبس المتهمين بقتل جارهم ويعمل سائق توك توك، 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، وفي وقت مسبق شهدت منطقة عزبة رستم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة بشعة حيث تعدى أب وأبناؤه على جارهم بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، عن أن المجني عليه كان يجلس أمام منزله بصحبة والدته، فظن جاره المتهم أنه يتلفظ عليه ويسبه فنشبت بينهما مشاجرة أقدم المتهم على قتل المجنى عليه بسلاح أبيض بمساعدة نجليه.

كما تبين من التحريات، أن المتهمين كان بينهما وبين المجنى عليه خلافات سابقة، وتم الصلح بينهما.

وقالت إحدى شاهدات العيان بالواقعة إن المتهمين مخلوش حته سليمة في جسم المجني عليه، حيث سددوا له 15طعنة متفرقة بالجسد وتركوه جثة غارقة في الدماء.

وأقدم عامل على قتل سائق توك توك، طعنا بسبب خلافات الجيرة، بعزبة رستم بشبرا الخيمة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وجار ملاحقة الآخرين.

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغا يفيد بقتل شاب على يد جيرانه.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس المباحث، تبين أن سبب ارتكاب الواقعة أن الشاب المجني عليه كان في مشاجرة مع والدته، وظنوا الجيران أن المجني عليه سبهم فتعدوا عليه طعنا بـ 15 طعنة بسبب خلافات سابقة .