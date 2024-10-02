"الدم بقي ميه" شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، واقعة مأساوية، حيث تجرد شخص ونجليه بقتل شقيق الأول وعم المتهمين، بسبب خلافات حول الميراث، بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

قابيل وهابيل الشرقية.. شخص ينهي حياة شقيقه بمساعدة نجليه| ما السبب

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لقسم شرطة بلبيس، بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول «عبدالحميد .أ» 73 عاما، ومقيم بنطاق مركز ومدينة بلبيس، جثة هامدة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها، وكيفية حدوثها، وضبط المتهمين.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من؛"عطية . أ" شقيق المجني عليه، ونجليه "أحمد"، و"محمد"، وأن المتهمين تعدوا على المجني عليه وأنهوا حياته بسبب خلافات حول الميراث.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهمين في واقعة فبركة سحر للاعب مؤمن زكريا

كما أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بـ تجديد حبس المتهمين في واقعة اللاعب مؤمن زكريا 15 يوما، على خلفية اختلاق المتهمين العثور على أعمال سحر، عبارة عن أوراق وصورة له مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

ومن جانبه قال مؤمن زكريا عن واقعة السحر المزيف؛ اللي حصل إني اكتشفت انتشار أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استخراج عدد من الأشخاص سحر لي من داخل المقابر أمام حوش عائلة الكابتن مجدي عبد الغني، الكائن بمقابر الإمام الشافعي دائرة قسم الخليفة، وزعموا إبطال العمل وروجوا لأخبار كاذبة عني وشهروا بي بغرض النصب علي وابتزازي، وأنا اكتشفت إن الموضوع ده منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

سحر اللاعب مؤمن زكريا

وبسؤاله عن علاقته بالزاعمين باستخراج السحر الخاص به من داخل مقابر الإمام الشافعي دائرة القسم، قال: أنا مليش علاقة بيهم، دول مجموعة بينقلوا أخبار كاذبة للتشهير بي وابتزازي، وأطالب بإثبات الحالة واتخاذ اللازم ضد المتهمين.