الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستقبل 290 طالبًا وطالبة برنامج "منح التميّز" للمتفوقين

استقبلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة 290 طالبًا وطالبة ضمن الدفعة الثانية ضمن برنامج "منح التميّز" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لخريف 2024.

وأطلق برنامج "منح التميّز" العام الماضي يسمح للطلاب الموهوبين والمتفوقين الذين أظهروا التميّز سواء في المجال الأكاديمي أو العديد من المجالات الأخرى بالالتحاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بغض النظر عن إمكانياتهم المالية، حيث يوفّر البرنامج دعمًا ماليًا يغطي ما بين 20% إلى 100% من الرسوم الدراسية. وتشمل هذه الدفعة التي تُعد الأكبر منذ إطلاق البرنامج طلابًا من مصر والبحرين وألمانيا وليبيا وليتوانيا وماليزيا وفلسطين وسوريا والسودان.

وصرٌح الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهذه المناسبة قائلاً: "يُعد برنامج منح التميّز جزءًا حيويًا من مهمتنا لتوفير تعليم عالمي المستوى للطلاب ذوي الإمكانات الأكاديمية الاستثنائية ممن يحتاجون دعماً مالياً. كما نسعى أيضًا إلى اجتذاب الطلاب الذين يتمتعون بقدرات قيادية قوية ومواهب غير أكاديمية متنوعة". وأضاف: "يعكس هذا البرنامج التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتعزيز التميّز في التعليم العالي عالمياً وإعداد الطلاب لتقديم مساهمات ذات مغزى لمجتمعاتهم والعالم."

برنامج "منح التميّز" في الجامعة الأمريكية

برنامج "منح التميّز" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هو برنامج عالي التنافسية ويعتمد على الجدارة والقدرات المالية. ويختلف عدد الفرص المتاحة وعدد الملتحقين بالبرنامج وتخصصاتهم والدرجات المطلوبة والرسوم الدراسية من دفعة إلى أخرى. تم اختيار الملتحقين بهذه المنح الدراسية على أساس تفوقهم في واحدة أو أكثر من الفئات الست التالية: التفوق الأكاديمي والتنوع الدولي والشهادات التعليمية الوطنية المصرية والمواهب الفنية والموسيقية والرياضية ومهارات القيادة وأنشطة خدمة المجتمع، والاهتمام بتخصصات الفنون الحرة، بالإضافة إلى السمات الأخرى التي تثبت قدرة الطلاب على النجاح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويقول الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل الشئون الأكاديمية المشارك لإدارة التسجيل: "نُركّز على أن نجعل الجامعة الأمريكية بالقاهرة جذّابة ومُتاحة للطلاب المتفوقين من مصر ومن جميع أنحاء العالم. لقد سمح لنا برنامج "منح التميّز"، الذي دخل عامه الثاني الآن، باجتذاب الطلاب المتفوقين من مختلف أنظمة التعليم الثانوي."

وتضُم دُفعة التميّز لهذا العام أربعة من الطلاب المتفوقين ممن احتلوا مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل في نظام الثانوية العامة المصرية، بالإضافة إلى عدد كبير من المتفوقين من الشهادات الدولية، بما في ذلك الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية الدولية للتعليم الثانوي IGCSE والبكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية والدبلومات الكندية والألمانية (أبيتور).

ويشير الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن "قال إيهاب عبد الرحمن، عميد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، "إن برنامج منح التميّز هو حجر الزاوية في التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالنهوض بالتعليم العالي في مصر." وأضاف: "من خلال اجتذابنا ورعايتنا لألمع المواهب، فإننا لا نفتح لهم الأبواب لتلقي تعليم على مستوى عالمي فحسب، بل نُمكّن هؤلاء الطلاب من تحقيق النجاح في الحياة. تساعد هذه المنحة في صقل قادة المستقبل الذين سيقودون الابتكار، ويسهمون في تطوير مجتمعاتهم، ويدعمون جهود التنمية في مصر ويعززون قدراتها التنافسية العالمية".

ويُعد برنامج التميّز للمنح الدراسية واحدًا من برامج المنح الدراسية الكثيرة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما في ذلك المنح الدراسية الممولة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والممولة من جهات مانحة.

خصصت الجامعة الأمريكية بالقاهرة العام الماضي 45 مليون دولار للمنح الدراسية وغيرها من أشكال الدعم المالي حيث إن أكثر من 60% من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة لا يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، بما في ذلك حوالي 1200 طالب يحصلون على منح دراسية شاملة.

