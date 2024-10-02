تحرير 98 محضر للمنشآت الغذائية بقنا

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بقنا، بحملات موسعة على أماكن تداول الأغذية للتأكد من موافاتها للإشتراطات الصحية ووصول غذاء آمن للمواطنين ونتيجة تلك الحملات خلال الفترة من السابع عشر من شهر سبتمبر الماضى ، تم المرور على 563 منشاه غذائية مختلفة وتم أخذ عدد 115 عينة من الأغذية المختلفة المعروضة بالأسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

وتمكنت الحملة من تحرير عدد 98 محضر للمنشات الغذائية الغير مستوفية للإشتراطات الصحية التى تؤثر على كفاءة الأغذية المعروضة بها طبقا لقرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967، وتم تحرير عدد 200 محضر للعاملين بتداول الأغذية لعدم إلتزامهم بالإشتراطات الصحية لتداول الأغذية وعدم حملهم لشهادات صحية سارية تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية وأنهم غير حاملين لجراثيمها طبقا لقرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 1967.

وحررت الحملة 10 محاضر لعرض أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وتم إعدام 520 كجم أغذية و212 لتر من العصائر والزيوت والأغذية الأخري المختلفة وذلك لتغيرها فى الخواص الطبيعية.

ونجحت الحملة في ضبط كمية من الأغذية للشك فى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بعدد 56.6 كجم وعدد 338.4 لتر أغذية مختلفة وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة لإستكمال باقى الإجراءات الخاصة بها وتم التوصية بغلق عدد 58 منشاه غذائية لعدم إستيفائها للإشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة وتم مخاطبة جهات الإختصاص فى ذلك.

وتم اليوم بواسطة فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالإشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بنجع حمادى مداهمة أحد المخازن بناحية قرية الرحمانية بمركز نجع حمادى بعد عمل التحريات اللازمة عن أن المخزن به خطر داهم على الصحة العامة ويتم تخزين خَل يشتبه فى أنه خَل صناعى وغير صالح للإستهلاك الآدمى بناءاً على عينات تم أخذها من ذات الصنف فى أماكن متفرقة بدائرة محافظة قنا.

وتم التأكد من نتيجة التحريات وتم ضبط عدد 9115 لتر خَل بالمخزن المذكور قبل عرضه بالأسواق وتم إرسال المضبوطات للنيابة العامة لإستكمال باقى الإجراءات وتم مخاطبة الجهات المختصة للغلق الفورى للمخزن المذكور لحين إستيفائه للإشتراطات الصحية وتم تحرير عدد2 محضر مخالفة للإشتراطات الصحية للمخزن والعاملين به وتناشد ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية المواطنين الإبلاغ عن أي منتجات غذائية أو أماكن لتداول الأغذية يشتبه فى عدم إستيفائها للإشتراطات الصحية.