الأسهم الأوروبية تستهلّ تعاملاتها على ارتفاع بقيادة مكاسب قطاع الطاقة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-10-2024، بقيادة أرباح أسهم قطاع الطاقة، متجاوزة تراجع الأسهم الآسيوية وول ستريت.

وارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.2%، ليصل إلى 522.10 نقطة، كما صعد مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.3% عند 7,460 نقطة.

وربح مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.4% ليصل إلى 15,800 نقطة، وصعد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.5%، كما ارتفع مؤشر IBEX 35 الإسباني بنسبة 0.2%.

وشهد قطاع الطاقة ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 17% بعد ارتفاع أسعار النفط .

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات 2.6 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 31480 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.30% ليصل إلى مستوى 38769 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى 13649 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 7505 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 10690 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3130 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 8079 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وجلاكسو سميثكلاين، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وايه كابيتال القابضة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وفتنس برايم للأندية الصحية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والعربية للمحابس، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المالية والصناعية المصرية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميز، ومستشفى كليوباترا عدد 9195 سهم، 2000 سهم، 71.1 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 2000 سهم، واشترت إدارة ذات الشركة 1000 سهم.