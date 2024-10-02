رئيس الجامعة الأمريكية: تقديم تسهيلات مالية للطلاب عند التعثر

كشف الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن تقديم تسهيلات مالية للطلاب عند التعثر أثناء الدراسة.

جاء ذلك بحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالاحتفاء بطلاب برنامج منح التميز الذي أطلقته الجامعة في خريف 2023 لاستقطاب الطلاب المتميزين من جميع الخلفيات الدراسية والاجتماعية والجنسيات المختلفة وإعطائهم فرصة للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بغض النظر عن قدرتهم المادية.

وأوضح رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه تم تقديم تسهيلات مالية متعددة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى لم يضطر أي طالب للتوقف عن الدراسة بسبب الظروف الاقتصادية.

رفع ميزانية المنح الدراسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

ولفت رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى رفع ميزانية المنح الدراسية بسبب المشكلات الاقتصادية، مؤكدا أن ميزانية المنح لا تقل عن 25 أو 20 في المائة من الميزانية العامة.

ونوه رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعمل جهد يومي لتلقي مصادر أخرى لمساعدة طلاب من فئات مختلفة للالتحاق بالجامعة.

وذكر رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهذه المناسبة أن برنامج منح التميّز يعد جزءًا حيويًا من مهمتنا لتوفير تعليم عالمي المستوى للطلاب ذوي الإمكانات الأكاديمية الاستثنائية ممن يحتاجون دعماً مالياً.

وأكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الجامعة تسعى إلى اجتذاب الطلاب الذين يتمتعون بقدرات قيادية قوية ومواهب غير أكاديمية متنوعة.

وأضاف رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن هذا البرنامج يعكس التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتعزيز التميّز في التعليم العالي عالمياً وإعداد الطلاب لتقديم مساهمات ذات مغزى لمجتمعاتهم والعالم.

وأنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية أمريكية معتمدة توفر تعليماً متميزاً باللغة الإنجليزية وهي مركز الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية في العالم العربي.

وتعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة ملتقى لثقافات العالم ومنتدى للنقاش ومد أواصر التفاهم بين مختلف الثقافات كما تعد جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج.

وتقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة 40 برنامجاً لطلاب البكالوريوس و52 برنامجاً لطلاب الدراسات العليا وبرنامجين للدكتوراه، حيث تستند المناهج الدراسية على التعليم المعتمد على النهج الليبرالي الذي يشجع الطلاب على التفكير بشكل نقدي وتحليلي لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

تعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.