محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بالعريش

قام اللواء خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء بوضع إكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء في مدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، وذلك في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكري الواحدة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ على أننا انتصرنا في حرب أكتوبر عسكرياً وسياسياً واستطعنا استرداد كامل أراضينا، مشيرا إلي أن حرب الإرهاب اختبار لإرادة الشعب المصري، فمصر هي الدولة الوحيدة التي تغلبت علي الإرهاب وتعافت منه في فترة قصيرة.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة هذا اليوم العظيم، مشيداً بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية علي ما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلي ربوع المحافظة

طالب المحافظ جميع أبناء شمال سيناء بالتكاتف والتعاون للحفاظ علي تلك البقعة الغالية من أرض مصر والعبور نحو التنمية والعبور الي المستقبل في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.