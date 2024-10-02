حميات الفيوم تنظم المؤتمر العلمى الثانى للصيادلة

نظمت مستشفى حميات الفيوم، بقيادة الدكتور محمد حسن مدير المستشفى المؤتمر العلمي الصيدلي الثاني للمستشفى بعنوان (تطوير خدمات الرعاية الصيدلانية)، وذلك بالتعاون مع إدارة الصيدلة بالمديرية، بقيادة الدكتورة رحاب جبيلي مدير ادارة الصيدلة برعاية الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وبحضور الدكتور ياسر السويدى وكيل المديرية و الدكتورة حنان بهاء الدين مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.



وأوضح الدكتور محمد البدرى الصيدلى الأول بمستشفى الحميات، منسق المؤتمر، أن هذا المؤتمر يعد المؤتمر الثانى للمستشفى و يأتى فى اطار الاحتفال باليوم العالمى للصيدلة الذى يوافق 25 سبتمبر .

الحد من المضادات الحيوية

حضر المؤتمر مديري المستشفيات وصيادلة من مستشفيات مديرية الصحة بالفيوم وعددهم 9 مستشفيات، وقدم المؤتمر 4 محاضرات، وكانت المحاضره الأولى استعراضا لما تم انجازه في مجال الصيدلة على مدار العام بمستشفى الحميات و قدمها مدير صيادلة الحميات الدكتور محمد البدري

و كانت المحاضرة الثانية بعنوان التثقيف الصحي الدوائي قدمتها الصيدلانية نهى عبد الحفيظ ، بينما كانت المحاضرة الثالثة عن اثر تطبيق برنامج (الحد من استخدام المضادات الحيوية على تقليل تكاليف) وقدمتها الصيدلانية هبه علاء الدين، والمحاضرة الرابعة كانت بعنوان التحول الوريدى الفموى iv-oral Switch ، وقدمتها الصيدلانية ايناس ابراهيم .



وفى ختام المؤتمر قدمت مستشفى الحميات درع التميز الى الدكتورة رحاب جبيلي مدير إدارة الصيدلة بالمديرية.



تقديرا لجهودها واستخدامها اساليب التقويم الصيدلي و تطبيق آليات التنمية المستدامة، كما قدمت ادارة الصيدلة درعا للدكتور محمد حسن مدير مستشفى الحميات والصيدلي الاول محمد البدري و ذلك لجهودهم المبذولة في رفع كفاءة الخدمات الصيدلانية .



كما تم تكريم كل من رئيس التفتيش الصيدلي بالمديرية الدكتورة اسماء رجب وذلك تقديرا لتحديثها آليات العمل و تطوير الخدمات الصيدلانية، وتم تكريم عدد من العاملين بالتفتيش الصيدلي

كما تم تكريم 15 صيدلي متميز من مستشفى الحميات، وشركاء النجاح من مستشفيات العام واطسا والرمد و الصدر.

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