بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2-10-2024، ليغلق مؤشر السوق العام على انخفاض 86.19 نقطة بنسبة بلغت 1.20 % ليبلغ عند مستوى 7070.52 نقطة، وذلك من خلال تداول 447.2 مليون سهم عبر 23775 صفقة نقدية بقيمة 76.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 29ر71 نقطة بنسبة بلغت 13ر1 % ليغلق عند 43ر6246 نقطة من خلال تداول 338 مليون سهم عبر 14417 صفقة نقدية بقيمة 4ر39 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر السوق الأول 30ر94 نقطة بنسبة بلغت 22ر1 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 37ر7630 نقطة من خلال تداول 2ر109 ملايين سهم عبر 9358 صفقة بقيمة 12ر37 مليون دينار.

البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات 2.6 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 31480 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.30% ليصل إلى مستوى 38769 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى 13649 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 7505 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 10690 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3130 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 8079 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وجلاكسو سميثكلاين، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وايه كابيتال القابضة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وفتنس برايم للأندية الصحية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والعربية للمحابس، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.