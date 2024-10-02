لبحث الإستفاده من أملاك الدولة.. رئيس مدينة مطاي يعقد اجتماعًا برؤساء الأحياء

عقد المهندس عويس قام الغرياني رئيس مركز ومدينة مطاي ، شمال محافظة المنيا ، اجتماعا موسعا لرؤوساء احياء ( شرق – شمال – جنوب – غرب ) وذلك لحصر أملاك الدولة بالمدينة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بسرعه حصر أملاك الدولة بالمدن والقرى ، بغرض الإستفاده منها في أقامه مشروعات تخدم المواطنين.

وفى هذا السياق، عقد اليوم الأربعاء ، المهندس عويس قاسم غرياني رئيس مدينه مطاي، اجتماعا برؤوساء الأحياء بمدينه مطاي، بمكتب رئيس المركز، وذلك بحضور الدكتور هشام حسانين نائب رئيس المركز، وأسماء خالد سكرتير الوحدة المحلية، ومحمود إبراهيم مساعد رئيس المركز ، ومدير اداره العقود والمشتريات.

ووجه عويس قاسم رئيس المركز، رؤساء الأحياء بحصر جميع أراضي أملاك الدوله كل فى نطاق عمله والغير مستغله حتى الآن، ووضع خطه بمقترح كيفيه استغلال هذه الأراضي بمشروعات تخدم مواطني المدينة،وقدم رؤساء الأحياء أراؤهم ومقترحاتهم لإستغلال الأماكن الغير مستغله والأماكن الحيوية بالأحياء ، وأكد رئيس المركز ، على بلورة جميع المقترحات وتنقيحها قبل تقديمها للمحافظة ، للموافقة عليها من قبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.