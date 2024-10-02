الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

الشيوخ يعلن اختيار طارق عبدالعزيز رئيسًا لبرلمانية الوفد بالمجلس

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة والنائب الوفدي طارق عبدالعزيز

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورود خطاب من رئيس حزب الوفد باختيار النائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

txt

رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي

txt

محافظ قنا يستقبل أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

واعلن عبدالرازق اختيار النائب سعيد صيف الله نائبا لرئيس الهيئة البرلماني للحزب في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

 

وكان مجلس الشيوخ قد افتتح الأربعاء، أولى جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، فى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وفقا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس وفقا للدستور.

مواد متعلقة

وزير الكهرباء يبحث مع "سيمنس انيرجى "سبل دعم التعاون والشراكة

النائب طارق عبدالعزيز رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ

النائب طارق عبدالعزيز: قرار السيسي بالعفو عن 605 من المحكوم عليهم يوم وعيد للإنسانية

طارق عبدالعزيز: بيان الحكومة واقعي وإيجابي.. وخططه قابلة للتنفيذ
الجريدة الورقية