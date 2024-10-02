الشيوخ يعلن اختيار طارق عبدالعزيز رئيسًا لبرلمانية الوفد بالمجلس

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورود خطاب من رئيس حزب الوفد باختيار النائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

واعلن عبدالرازق اختيار النائب سعيد صيف الله نائبا لرئيس الهيئة البرلماني للحزب في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وكان مجلس الشيوخ قد افتتح الأربعاء، أولى جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، فى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وفقا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس وفقا للدستور.