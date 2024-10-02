غرق قاربي مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي ومقتل 45 شخصًا

لقي 45 مهاجرا حتفهم وما زال العديد في عداد المفقودين بعد غرق قاربين قبالة سواحل جيبوتي، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن المنظمة الدولية للهجرة.

وغادرت القوارب اليمن وعلى متنها 310 أشخاص وتم حتى الآن إنقاذ 32 ناجياً، في مأساة جديدة تأتي بعد شهور قليلة من مقتل 49 شخصا على الأقل وفقد 140آخرين، في يوليو الماضي، إثر غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الجنوبية لليمن وعلى متنه نحو 260 صوماليا وإثيوبيا من الساحل الشمالي للصومال في رحلة طولها 320 كيلومترا عبر خليج عدن.

ويعد اليمن طريقا رئيسيا للمهاجرين من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي. وعلى الرغم من أزمات اليمن، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون سنويا تضاعف 3 مرات من عام 2021 إلى عام 2023، حيث ارتفع من حوالي 27 ألفا إلى أكثر من 90 ألفا، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

ومن أجل الوصول إلى اليمن، يأخذ المهربون المهاجرين على متن قوارب مكتظة وخطيرة في كثير من الأحيان عبر البحر الأحمر أو خليج عدن.

وفي أبريل، لقي ما لا يقل عن 62 شخصا حتفهم في غرق سفينتين قبالة سواحل جيبوتي أثناء محاولتهم الوصول إلى اليمن.