الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

بنسبة 72%..

مصر من أعلى دول العالم في الولادة القيصرية

ولادة قيصرية
ولادة قيصرية

أعلنت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر تقع في المرتبة رقم 106 من بين 222 دولة في التنمية البشرية.

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نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية تزيد من إحتياج الأطفال للحضانات

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وأشارت الألفي خلال ورشة عمل الصحة للجميع، والذي نظمتها منظمة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان إلى أن ترتيب مصر جاء متأخرا في التنمية البشرية بسبب زيادة مستوى التقزم، وزيادة متوسط العمر عند الولادة، وسوء التربية والتعليم ورفاهية الحياة.

وأكدت أن مصر في كارثة بسبب زيادة معدلات الولادة القيصرية والتي تمثل 72%، وتعتبر أعلى دولة في العالم، لافتة إلى أن الولادة القيصرية من أكبر أسباب السمنة في مصر وكذلك إصابة الطفل بالتوحد.

وأشارت إلى أن ٢٧%فقط هم من يحصلون من الأطفال على الساعة الذهبية.. وهي الرضاعة الطبيعية.

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