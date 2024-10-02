أسعار النفط ترتفع بفعل تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط

شهدت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-10-2024، بفعل مخاوف من أن يتحول الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقا ويعطل إمدادات النفط من منطقة إنتاجه الرئيسية بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 2-10-2024، وأشار تقرير وزارة البترول إلى ارتفاع أسعار البترول العالمية اليوم الأربعاء نتيجة المخاوف المتزايدة من تصاعد التوترات المتصاعدة فى منطقة الشرق الأوسط مما قد يؤدى إلى تعطيل إنتاج الخام بالمنطقة، بالإضافة إلى انخفاض مخزونات النفط الخام والمقطرات الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين وعلى جانب آخر ستجتمع لجنة من وزراء منظمة أوبك + اليوم لمراجعة السوق.

تحديث الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار 74.56 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتا أو 1.26 بالمئة إلى 70.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش، منخفضا قليلا عن ارتفاعه بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من خمسة بالمئة خلال التداول أمس الثلاثاء.

وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخا باليستيا عليها أمس ردا على حملة إسرائيلية على حلفاء طهران من حزب الله في لبنان. وإيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتج رئيسي للنفط في المنطقة.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل، بينما قالت طهران إن أي رد سيقابل "بدمار واسع النطاق"، مما أثار مخاوف من حرب أوسع نطاقا.

وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل، حليفتها القديمة، وحدد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن الشرق الأوسط اليوم الأربعاء.

وتجتمع لجنة وزارية من أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة. ومن المقرر أن يرفع أوبك+ الإنتاج 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر كانون الأول.

وتباينت بيانات المخزونات الأميركية، ففي حين انخفضت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي ارتفعت مخزونات البنزين، بحسب أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.