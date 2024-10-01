أميركا تشتري 6 ملايين برميل من النفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي

قامت وزارة الطاقة الأميركية بشراء 6 ملايين برميل من النفط الخام، وذلك لإضافته للاحتياطي الاستراتيجي.

النفط

وتعد عملية الشراء الأخيرة جزءا من محاولة إعادة بناء المخزون الاستراتيجي للبلاد بعد أن أمر الرئيس جو بايدن في العام 2022 بأكبر عملية بيع للنفط الخام الاستراتيجي بقيمة تجاوزت 180 مليار دولار للسيطرة على الأسعار.

وذكرت وزارة الطاقة أنها أبرمت اتفاقا مع شركة إكسون موبيل لشراء 3.5 مليون برميل، ومليوني برميل من شركة شل و500 ألف برميل من شركة Macquarie Commodities Tradin.

وأوضحت أنه سيتم تسليم 1.5 مليون برميل شهريا اعتبارا من فبراير إلى مايو من العام المقبل.

أسعار النفط تعمق خسائرها.. وخام برنت يتراجع بنسبة 1.2%

أسعار النفط

عادت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، للتراجع مع احتمال زيادة المعروض في السوق وسط نمو ضعيف للطلب العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر 91 سنتا أو 1.24% إلى 70.83 دولار للبرميل عند الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في نوفمبر 92 سنتا أو 1.32% إلى 67.28 دولار للبرميل.

وكانت أسواق النفط تحت ضغط من نمو الطلب الأضعف من المتوقع هذا العام، وخاصة في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وتعززت مخاوف الطلب أمس الاثنين بعد أن أظهرت البيانات انكماش نشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الخامس في سبتمبر.

واختتمت العقود الآجلة لخام برنت سبتمبر أمس على انخفاض 9%، وهو تراجع للشهر الثالث وأكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022. وهوت 17% في الربع الثالث في أكبر خسارة فصلية لها في عام. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 7% الشهر الماضي وهوى 16% في الربع الثالث.

وعلى الرغم من مخاوف الطلب، فإن التوتر المتصاعد بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة في لبنان زاد من احتمالات جر إيران بشكل مباشر إلى الصراع وربما تعطيل صادرات النفط من المنطقة. وإيران منتج رئيسي للنفط وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إنه بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.

ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، الإنتاج 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أمس أن تنخفض مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية الأسبوع الماضي بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر.