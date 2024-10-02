الدقهلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية

عقد اللواء محمد صلاح ابو كريشه السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ووكلا الوزارة رؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية وقد استهدف الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024 والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات خدمية في القطاعات المختلفة علي مستوي المحافظة بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد تابع السكرتير العام، الاجتماع من خلال رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاع المرافق الموقف بشأن معدلات الانجاز ونسب التنفيذ للمشروعات بكافة القطاعات بنطاق كل وحدة محلية للوقوف علي المشكلات التي تعترض تنفيذها والعمل علي ازالتها.

وقد أكد السكرتير العام علي ضرورة العمل علي ازالة كافة المعوقات ودفع العمل بالمشروعات لانجازها وفقا للبرامج الزمنية المقررة لسرعة دخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.

وفي ذات السياق وخلال الاجتماع اكد السكرتير العام علي ضرورة قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتنفيذ حصر بجميع المباني التي تم تغير الاستخدام لها وارسال انذارات لاصحابها للتقديم للتصالح عليها وفقا للقانون وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الممتنعين.

كما اكد السكرتير العام علي ضرورة تسريع وتيرة العمل بملفات التصالح وتقنين الاوضاع لانها من محددات تقييم السادة رؤساء الوحدات المحلية وذلك تنفيذا لخطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن..

حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالمحافظة و فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والادارية و إيمان حسين العدل مدير عام التخطيط والمتابعة و بدر السيد مدير التعاقدات بالديوان العام والمهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الري والمهندس الزناتي عبد العظيم وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الاسكان.