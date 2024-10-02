وزير الخارجية الإيطالي يحمًل إيران مسؤولية نشوب صراع إقليمي واسع

حمّل نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إيران مسؤولية نشوب صراع إقليمي واسع النطاق، ولا سيما بعد تدخلها المباشر أمس، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاءت تصريحات تاياني خلال جلسة إحاطة أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ، حيث شدد على أن التصعيد في الساعات الأخيرة في الشرق الأوسط “يدفعنا للعمل من أجل السلام. لا تزال هناك إمكانية لتجنب حرب تشمل المنطقة بأكملها".

وتابع أنه مع أخذ ذلك في الاعتبار، "نناشد الأطراف الإقليمية الفاعلة تحمل المسؤولية"، مضيفا: "إن فتح الجبهة اللبنانية والتدخل الإيراني المباشر زاد من خطر نشوب صراع إقليمي واسع النطاق”.

بالنسبة لتاياني، فإن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة "أمر ضروري"، والحكومة الإيطالية، بصفتها أيضًا رئيسة مجموعة السبع، تعمل بكل طاقتها لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن تحقيق وقف إطلاق النار "هو الموضوع المحوري لجميع المحادثات التي نجريها مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع في هذه الساعات مع شركائنا. وكان ذلك هو الموضوع الأساسي لعملنا الدبلوماسي في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما في الأيام القليلة الماضية، في نيويورك، أثناء افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ألمانيا، حيث رافقت الرئيس".

واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أن "التصعيد الذي شهده لبنان في الأيام الأخيرة "هو نتيجة مباشرة للتوترات التي أطلقها الهجوم الإرهابي المروع الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر".

وفي خطابه أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ، أشار تاياني إلى أنه "على مدى أحد عشر شهرًا، استمرت الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله بكثافة متزايدة، وفي العام الماضي شن حزب الله هجمات صاروخية متواصلة على شمال إسرائيل، مما تسبب في ومقتل العشرات من المدنيين وإجبار نحو 70.000 ألف إسرائيلي على إجلاء منازلهم".

المسار الوحيد

وصرح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن بلاده تواصل العمل على تعزيز الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط "والذي، على الرغم من صعوبته، يظل المسار الوحيد الممكن".

وقال كروزيتو، خلال جلسة إحاطة أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ، إن المرحلة الحالية تتميز بـ"تصعيد خطير مع تجاوز تدريجي لسلسلة من الخطوط الحمراء".

وأشار الوزير إلى جهود الحكومة للتوصل إلى الهدنة "لأننا لا نريد أن نقبل أن تندلع دوامة من العنف الذي لا نهاية له"، موضحا أن "خيارات إسرائيل مجهولة ليس بالنسبة لنا فحسب، بل بالنسبة للمجتمع الدولي برمته، وحتى تدخل رئيس الوزراء نتنياهو في الأمم المتحدة لا يوحي بمساحة واسعة للحوار ولخلق الظروف التي تسمح بوقف سريع لإطلاق النار".