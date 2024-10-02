وزير الاقتصاد اللبناني: نتلقى من المنظمات الدولية المساعدات اللازمة لإيواء النازحين

أعلن وزير الاقتصاد اللبناني، عن توافر كميات من المواد الغذائية بجميع المناطق اللبنانية وتخصيص كميات كبيرة في بيروت وجبل لبنان؛ بسبب زيادة أعداد النازحين في هذه المناطق، حيث إنهم نزحوا من مناطق الجنوب إلى العمق اللبناني.

تصريحات عاجلة من وزير الاقتصاد اللبناني

أكد وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أن لبنان يتلقى من المنظمات الدولية وعدد من الدول المساعدات اللازمة لإيواء النازحين، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

وشدد وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، على أن المواد الغذائية متوافرة بجميع المناطق في دولة لبنان وتخصيص كميات كبيرة في بيروت وجبل لبنان بسبب زيادة أعداد النازحين.