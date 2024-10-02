سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-10-2024، بأكثر من 160 جنيها، حيث بلغ الجنيه الذهب 28720 جنيها وذلك بعد أن تراجع مستهل تعاملات أمس.

الجنيه الذهب في مصر أخد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعا خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري.

وحافظ الذهب العالمي على مكاسبه خلال الأيام الأخيرة بعد أن أعلنت الحكومة الصينية عن إجراءات تحفيزية كبيرة لدعم الاقتصاد، مما قد يزيد من الطلب على الذهب في أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم.

ويترقب المتعاملون في السوق الآن بيانات الوظائف الأمريكية وتعليقات مسؤولي البنك المركزي الأميركي في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب بيانات الخدمات من معهد إدارة التوريدات والوظائف غير الزراعية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين لدى سيتي إندكس، لوكالة رويترز، إن هناك فرصة معقولة لأن تأتي تقارير معهد إدارة التوريدات والوظائف غير الزراعية مفاجئة بشكل إيجابي، وهو ما قد يطيح بالذهب من مستوياته الحالية مع انخفاض الرهانات على اتخاذ المركزي الأمريكي إجراءات تيسير قوية.

يرى المتداولون أن هناك احتمالات بنسبة 65 بالمئة لإقدام المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، واحتمالات بنسبة 35 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال سيمبسون "ما لم يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل أكبر، فإنني أشك في أن الذهب سيظل يحوم قرب مستوياته القياسية المرتفعة، مما يوفر ظروف تداول متقلبة بينما ننتظر البيانات".

وارتفعت أسعار الذهب، الذي يعتبر استثمارا آمنا خلال أوقات الغموض السياسي، بأكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.وارتفعت أسعار الذهب، الذي يعتبر استثمارا آمنا خلال أوقات الغموض السياسي، بأكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل، في حين قالت طهران إن أي رد سيقابل "بدمار واسع النطاق"، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا.

وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب الفعلي على الذهب في الأسواق الرئيسية بسبب ارتفاع الأسعار، مع قيام بعض المستهلكين الأفراد بالبيع لجني الأرباح، حسبما قالت مصادر في القطاع ومحللون.