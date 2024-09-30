الكرملين يدين اغتيال نصر الله ويحذّر من زعزعة الوضع الإقليمي

في أول تعليق للكرملين على التطورات المتسارعة في لبنان، أعلن الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، الإثنين، أن بلاده تُدين بشدة الضربات الإسرائيلية وعملية اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله. ونبّه إلى أن التطورات المتصاعدة أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل كبير.

وقال بيسكوف في حديث للصحافيين إن التطورات المتلاحقة تهدد بوقوع كارثة إنسانية كبيرة، وأوضح: نُدين مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله والضربات على لبنان، ويعتقد الكرملين أن ذلك أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل كبير والشيء الرئيسي هو أن مثل هذا القصف العشوائي للمناطق السكنية في لبنان يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، ويهدد بنشوء وضع مشابه للكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة.

وأكد أن الجانب الروسي يُدين بشدة مثل هذه الأعمال، معرباً عن قلق عميق لدى روسيا. وزاد: إننا نشهد تطوراً مماثلاً للوضع في غزة ولا يمكن لهذه العواقب أن تتركنا غير مبالين، ولا يمكن إلا أن تسبب لنا القلق العميق.

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذّر من تدهور متسارع للوضع بسبب التصرفات الإسرائيلية. وقال قبل يومين في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الهجوم غير الإنساني على لبنان من خلال تحويل التقنيات المدنية إلى أسلحة فتاكة هو من الأمثلة الصارخة على الأساليب الإرهابية بوصفها وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، في إشارة إلى تفجير أجهزة اتصالات حزب الله بحامليها. وأضاف لافروف: من الضروري التحقيق في تلك الجريمة فوراً، ولكن في الوقت الراهن لا يمكننا تجاهل الإشارات الواردة في وسائل الإعلام، بما في ذلك الإعلام الأوروبي وهنا في الولايات المتحدة، والتي تشير إلى تواطؤ واشنطن بشكل أو بآخر، أو على الأقل علمها، فيما يتعلق بالتحضير لهذا الهجوم الإرهابي. وفي وقت لاحق، دعا الوزير الروسي إلى «التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحدد التزامات إسرائيل وحزب الله بوقف التصعيد، واتخاذ إجراءات صارمة ضد منتهكيه».

ونقلت وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية عن الوزير قوله: إننا ننطلق باستمرار للحاجة إلى التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينص على التزامات إسرائيل وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، وسحب قواتها المسلحة من جنوب لبنان وإنهاء احتلال الأراضي اللبنانية، كما ينص في المقابل على التزامات حزب الله. وتابع لافروف: مجلس الأمن ليس مجرد منصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً... إنه أيضاً الهيئة الرئيسية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وهي هيئة لديها عدد من الأدوات التي أثبتت جدواها عبر الزمن لتنفيذ قراراتها»، لافتاً إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات قاسية ضد منتهكي قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي من دونها ستظل قراراتنا حبراً على ورق.