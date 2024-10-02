تفاصيل لقاء البابا تواضروس ورئيس الإنجيلية في العباسية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا من مجلس كنائس جنوب إفريقيا وممثلي الكنائس الأمريكية، ذلك في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

جاء وفد مجلس كنائس جنوب إفريقيا وممثلي الكنائس الأمريكية برئاسة الدكتورة القس ماي إليس كانون، المديرة التنفيذية لمنظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط".

كما ضم الوفد كلاً من الأسقف مالوسي مبوملوانا، الأمين العام لمجلس كنائس جنوب إفريقيا، والأسقف سيثيمبيلي سيبوكا، رئيس اتحاد الأساقفة الكاثوليك في جنوب إفريقيا، والقس خضر اليتيم، المدير التنفيذي للخدمة والعدالة في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بأمريكا، والسيدة بوليلوا نوبوزوي نغوانا، رئيسة العمليات لمجلس كنائس جنوب إفريقيا.

كما حضر اللقاء الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان، مديرة المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

استهل قداسة البابا تواضروس الثاني اللقاء بتقديم كلمات الترحيب بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق، مؤكداً على أهمية الحوار والتعاون بين القيادات الدينية لمواجهة التحديات العالمية.

واشار قداسته إلى ما يحدث في الشرق الأوسط والذي يتطلب تضافر الجهود، قائلاً: "علينا أن ننادي بالسلام في هذه الأوقات العصيبة، وأنا سعيد بهذا المجهود العظيم والتعاون بين القيادات الدينية في الشرق الأوسط. مضيفا أنه من المؤكد أن له دورًا في وقف هذا العنف الذي تشهده المنطقة.

وعبر قائلاً:" أثق أن القيادات الدينية سوف تنجح في جميع الأعمال القائمة على المحبة، لأن المحبة لا تسقط أبدًا."

من جانبه، أعرب القس أندريه زكي عن تقديره الكبير لقداسة البابا والدور الحيوي الذي يلعبه في تعزيز قيم المحبة والسلام والتسامح، قائلاً: "إن لقاءنا مع قداسة البابا تواضروس هو مصدر سعادة وفخر لنا جميعًا".

وأضاف: "إننا نواجه تحديات تتطلب منا الاتحاد والتكاتف لنرفع صوتًا واحدًا يدعو إلى السلام. استمرار الحوار والعمل المشترك أمر أساسي لتعزيز السلام، وأنا على يقين بأن الأديان يمكنها أن تلعب دورًا رئيسيًا في صناعة مستقبل أفضل للجميع".