الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

للمرة الثانية.. أيمن محسب يفوز بوكالة لجنة الشؤون العربية

النائب الوفدي أيمن
النائب الوفدي أيمن محسب

للعام الثاني على التوالي حصد النائب الوفدي أيمن محسب وكالة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بالتزكية، بعد أن حاز ثقة أعضاء اللجنة لدوره المتميز خلال دور الانعقاد المنقضي.

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 وجاءت نتيجة انتخابات لجنة الشؤون العربية الرئيس: النائب أحمد فؤاد أباظة الوكيلين: عباس السادات- أيمن محسب أمين السر: أحمد مقلد.

 

وأعلن مجلس النواب نتائج انتخابات اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وجاءت النتائج بالتزكية مع تغيير طفيف بأمانة سر لجنة لجنة الشباب والرياضة باختيار النائب نشأت فؤاد عباس بدلا من النائب حازم إمام، واختيار النائب حسن عمار بديلا عن النائب عمرو القطامي بلجنة الشؤون الاقتصادية.

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