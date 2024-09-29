النائب أيمن محسب يدعو لمسار سياسى جديد لحل أزمات وقضايا المنطقة

ثمّن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى إرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فورى، الأمر الذى يعكس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه فى هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.

وقال «محسب»، إن المجتمع الدولى يقف عاجزا أمام ما تمارسه إسرائيل من عدوان على قطاع غزة والضفة الغربية وأخيرا لبنان، داعيا القوى الفاعلية إقليميا ودوليا للتحرك من أجل دفع المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته، والعمل على وقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضى الفلسطينية ولبنان، محذرا من انزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الوقف الفورى والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، وبدء مسار سياسى جديد لحل أزمات وقضايا المنطقة، بدلًا من سياسة حافة الهاوية التى تمارسها إسرائيل، مؤكدا أن الحلول السياسية هى السبيل لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والعنف، فضلاً عن كونها السبيل لإيجاد حلول جذرية لقضايا المنطقة .

وأشاد النائب أيمن محسب، بالدور الذى تقوم به مصر من أجل وقف نزيف الدم العربى ووقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ولبنان لاستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة، مؤكدا أن هدوء المنطقة واستقرار الشرق الأوسط مرتبط بوقف إطلاق النار على قطاع غزة وبدء مسار من المفاوضات السياسية لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.