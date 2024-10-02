نشاط مُوسع لمبادرة "بناء الإنسان" بقرية الكلاحين جنوب قنا

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقريه الكلاحين التابعة لمركز قفط، جنوب قنا.

نشاط المديريات

وشاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 2287 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 65 أسرة .

كما شاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منه 650 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة بـ 125 سيدة .

وقامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتي استفاد منها 68 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 200 مزارع.

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي، طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 900 مواطن.

ونظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن ، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 150مواطن.

وقامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 40 مواطن ، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 170 مواطن , كما نظمت مكتبة مصر العامة انشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 315 مواطن. ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد428 مواطن .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 273 مواطن، فيما قامت هيئه محو الاميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية وندوات لعدد 200 مواطن، و نظمت الوحدة المحلية حملات نظافة استفاد منها 7000 مواطن، ونظمت هيئة الإسعاف المصرية دورات تدريبيه و توعوية لعدد 60 طالب