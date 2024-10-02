600 مليون دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية شمال قنا

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عن إقامة محطة طاقة شمسية بطاقة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء وتغذية المجمع الصناعي بنجع حمادي بالقرب من مصنع إنتاج الألومنيوم، شمال قنا، بواسطه شركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية، بحجم استثمارات يقدر بحوالي 600 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال استقباله محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالشركة، لعرض خطة الشركة نحو تطوير وتنفيذ المشروع وما سوف يستلزمه ذلك من تعاون بين الجانبين، وكذا التشاور بشأن تخصيص المساحة المطلوبة لإقامة محطة الطاقة الشمسية.

وأضاف "عبدالحليم" أن المشروع يعد واحداً من مشروعات الخطة العاجلة العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري لإدخال قدرات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، مما يعمل على خفض إعتماد الدولة على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة.

موضحا أن المشروع سيمكن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58% من الطاقه الكهربائية التي تحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار محافظ قنا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنوع مصادر الطاقة، والتوسع في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (النظيفة) ومنها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء اللازمة للاستخدامات الصناعية.

استثمار أصول الدولة

وسابقًا قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وجه بضرورة الترويج لأصول الدولة، تمهيدا لطرحها للاستثمار بهدف الإستفادة منها كمشروعات اقتصادية تعمل على تنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أن المجلس التنفيذي لمحافظة قنا، وافق على تخصيص عدد من الأراضي لإقامة مشروعات ذات النفع العام بمراكز قفط وفرشوط ودشنا.

ونوه أن الموافقات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة، وذلك في ضوء حرص محافظ قنا الاهتمام بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن، تحقيقاً للصالح العام.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن محافظ قنا وجه خلال الاجتماع بضرورة تفعيل استخدام البريد الإلكتروني فى جميع المراسلات الحكومية وذلك تماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي.

وأشار عبد الباقي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

تنمية الصعيد:

وفي تصريحات سابقة، قال اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تدرس إنشاء بعض المشروعات بمحافظة قنا، مثل مزرعة شتلات لقصب السكر على مساحة 30 فدانًا بهدف تعزيز إنتاجية الفدان مع تقليل إستخدام مياه الرى، بالإضافة إلى مقترح تطوير المنطقة المحيطة بمعبد دندرة وذلك لتنشيط الحركة السياحية وإعادة وضع محافظة قنا على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة منذ إنشائها في عام 2018 ركزت جهودها واستثماراتها على محافظات الصعيد، وبالأخص محافظات جنوب الصعيد، مستعرضا بعض المشروعات المقترح إقامتها بمحافظة قنا .