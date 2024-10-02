أسعار الريال الريال القطري بالبنوك اليوم الأربعاء 2-10-2024

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2-10-2024، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.23جنيه للشراء.

13.25جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.33جنيه للشراء.

13.25جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.34جنيه للشراء.

13.26جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.32جنيه للشراء.

13.25جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.30جنيه للشراء.

13.24جنيه للبيع.

احتفظ الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع الأربعاء بعد أن دفع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل إلى شراء الأصول الآمنة مع قلق المستثمرين من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت التحركات المبكرة في آسيا طفيفة، مما ترك اليورو أقل من 1.10 دولار بعد أكبر انخفاض له في ما يقرب من أربعة أشهر الليلة الماضية.

وظل الين ثابتا على نطاق واسع عند 143.45 مقابل الدولار والفرنك السويسري عند 0.8463 مقابل العملة الأمريكية. وتراجع الدولار النيوزيلندي 1.1 بالمئة الليلة الماضية عند 0.6283 دولار وقفزت أسعار النفط 2.5 بالمئة.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5 بالمئة خلال الليل إلى 101.2، وهو أكبر ارتفاع له منذ 25 سبتمبر. كما تلقى الدولار دعما من قراءة أقوى من المتوقع لفرص العمل في الولايات المتحدة.

وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخا باليستيا، وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم جاء ردا على عمليات القتل التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة واستهدفت قادة فصائل مسلحة في المنطقة وكذلك ردا على العدوان على لبنان وغزة.ومع ذلك، فإن بداية الهجوم البري الإسرائيلي على حزب الله داخل لبنان وتعهد إسرائيل بالرد يفتح الباب أمام احتمال التصعيد.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6883 دولار، رغم أن الخسائر هناك كانت محدودة بسبب بعض بيانات مبيعات التجزئة المتفائلة التي صدرت أمس الثلاثاء.